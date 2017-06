Villingen-Schwenningen Fronleichnamsfeier traditionell am Dreifaltigkeitssonntag

Die Musik- und Trachtenkapelle führte die anschließende traditionelle Prozession durch den Ort an. Die Fronleichnamsprozession wurde in Pfaffenweiler von jeher auf den Dreifaltigkeitssonntag vorgezogen. Der Prozessionsweg führte von der Kirche die Hauptstraße hinunter, vom "Pflug" in Richtung Sportplätze bis zum Neuen Weg, der zurück zur Kirche führt. An drei Stationen standen Altäre mit Blumenteppichen, die von der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), der Familie Beck und vom Kirchenchor gestaltet wurden. Ab 5.30 Uhr morgens wurde mit dem Aufbau begonnen. Der Teppich mit dem Motto "Friede, Glaube, Hoffnung" wurde vom Kirchenchor gestaltet.

Nach dem Schlusssegen von Pfarrer Dominik Feigenbutz lud der Pfarrgemeinderat die Prozessionsteilnehmer zu einem Umtrunk und einem Imbiss auf dem Platz vor der Kirche ein. Gerne hätte die Gemeinde in den neu sanierten und renovierten Pfarrsaal eingeladen, doch die Möblierung ist noch nicht geliefert. Bis zum Pfarrfest am 25. Juni wird dies jedoch der Fall sein und der Saal kann offiziell eingeweiht der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zur Finanzierung der Kaffeeküche im neuen Pfarrsaal startet die Gemeinde zusammen mit der Volksbank von heute bis 26. Juni eine Crowd­funding-Aktion, das heißt, jeder gespendete Euro, der in diesem Zeitraum auf das Spendenkonto bei der Volksbank eingeht, wird von der Volksbank verdoppelt. Mit der Renovierung der Fassade und des Außenbereichs um den Pfarrsaal zum Kirchplatz hin wird im Herbst begonnen.