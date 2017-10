Villingen-Schwenningen Friseurgeschäft muss umziehen

VS-Schwenningen. Es wird seit vielen Jahren immer wieder gemunkelt, dass Sport Müller sein Geschäft an der Harzerstraße vergrößern will. Nun werden die ersten Schritte in die Wege geleitet, wie Nadine Jendricke, Inhaberin des Friseurgeschäfts "Happy Hair" erfahren musste. "Ich konnte meinen Mietvertrag, der Ende Oktober ausläuft, nicht verlängern." Die zuständige Hausverwaltung HM Grundvermögen GmbH begründete laut Jendricke: "Sie teilten mir mit, dass Sport Müller die Räumlichkeiten zukünftig selbst nutzen möchte."

Das bestätigte am Dienstag Geschäftsführer Jürgen Müller persönlich: "Das ist richtig, wir wollen nächstes Jahr etwas machen." Ins Detail wollte Müller noch nicht gehen, "da wir uns in der Planung befinden". Tatsächlich seien die auslaufenden Mietverträge aber die ersten Vorboten.

Ein halbes Jahr lang suchte Nadine Jendricke nun nach neuen Geschäftsräumen. "Ich habe den Laden vor zwei Jahren übernommen und wollte unbedingt in Schwenningen bleiben." Und das hat sie geschafft. Ab Dienstag, 7. November, wird sie ihre Kunden in der Neckarstraße 5, gegenüber des Neckar Towers, empfangen. "Wir haben uns im Vergleich zum bisherigen Geschäft an der Harzerstraße etwas verkleinert." Allerdings sei das nicht nur der Größe des neuen Ladens geschuldet, sondern sie habe die Erfahrungen aus dem bisherigen Geschäft einfließen lassen. "Wir hatten bislang neun Plätze, bei drei Mitarbeitern waren aber meist nur fünf gleichzeitig belegt gewesen." Genau diese fünf Plätze stehen in der Neckarstraße zur Verfügung.