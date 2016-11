Villingen-Schwenningen Friedrichspark voll im Zeitplan

3) Mehrfamilienhäuser (sieben WE): Direkt am Park, in der Nähe zur Roten Gasse, begannen im Juli zudem die Arbeiten für zwei kleinere Mehrfamilienhäuser mit jeweils sieben Wohneinheiten. Hier sei man momentan am Rohbau, der Bezug ist für Frühjahr 2018 geplant. Eines der beiden Häuser wurde komplett an einen Investor verkauft. Herbst: "Für das andere Haus haben wir vorgemerkte Kunden angeschrieben und innerhalb von vier Tagen 50 Prozent der Wohnungen verkauft." Aus Erschließungsgründen habe man den Bau dieser Häuser vorgezogen – erst später sollen im ersten Bauabschnitt weitere Mehrfamilien-, Ketten- und Reihenhäuser entstehen (insgesamt 46 Wohneinheiten).

4) Wärmeerzeugungsanlage: In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird derzeit direkt an der Vöhrenbacher Straße auch eine Wärmeerzeugungsanlage gebaut, die Heizräume in den einzelnen Häusern überflüssig macht. Diese soll im Frühjahr 2017 fertig sein, die Inbetriebnahme erfolgt laut André Herbst "Zug um Zug mit Fertigstellung der Häuser".

5) Bushaltestelle: Derzeit kommt es im Bereich des Friedrichsparks zu weiteren Behinderungen auf der Vöhrenbacher Straße. Dort wird eine Bushaltestelle erstellt. "Im Bereich der Häuser gibt es ein Wartehäuschen, auf der anderen Seite wird eine Haltebucht gebaut." Entstehen sollen außerdem eine Querungsinsel und eine Ampel.