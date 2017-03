Villingen-Schwenningen Friedhofs-Toilette bald wieder geöffnet

Wie berichtet, hatte die Friedhofsverwaltung aufgrund "massiver Vandalismusschäden", die ein Obdachloser hinterlassen hat, die Toiletten am Haupteingang und bei der Friedhofskapelle Anfang März geschlossen. Dies stieß bei Besuchern auf Unverständnis und Kritik über so wenig Bürgerfreundlichkeit. In der vergangenen Woche hieß es, dass am Wochenende testweise die sanitären Anlagen geöffnet werden. Dies ist nun erfolgt – aber nur bei der Friedhofskapelle, die Toiletten am Haupteingang blieben verschlossen. Für die Behindertentoilette, die sich auch dort befindet, gibt es laut Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt, einen Extraschlüssel, den die Betroffenen beantragen können. Dies sei gängige Praxis.

Ein Besucher kam zu den Toiletten am Haupteingang und wollte dort seine Hände waschen, weil am stillen Örtchen bei der Kapelle weder Papierhandtücher noch Toilettenpapier vorhanden waren. Kein Wunder, wenn nur die beiden Toiletten für den ganzen Friedhof geöffnet seien, meinte er – und das am Wochenende.

In dieser Woche sollen wieder beide sanitären Anlagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, so Falke weiter. Der Obdachlose, der bis vor wenigen Wochen dort seine Nächte verbracht und jede Menge Schmutz hinterlassen hatte, habe sich nicht mehr blicken lassen. Wie berichtet, hatte die Friedhofsverwaltung darauf verzichtet, den kommunalen Ordnungsdienst anzufordern. Das Problem wollte sie zunächst selber in den Griff bekommen. Die Friedhofsmitarbeiter sollten während ihrer Arbeitszeit einen Blick auf die Anlagen werfen.