Villingen-Schwenningen Friedenslinde ist gut gewachsen

Frieden sei etwas, was konkret vor Ort passieren und beginnen müsse. Der Oberbürgermeister möchte in einer Stadt leben, die sich ständig um Frieden bemüht. Was ein wichtiger Beitrag zum Zusammenleben sei. Sein ausdrücklicher Dank galt darum auch den Unterzeichnern der "Friedenserklärung Villingen-Schwenningen"von 2016. Darin geht es unter anderem um Religionsfreiheit, die Achtung der religiösen Überzeugungen der verschiedenen Glaubensgruppierungen, gegen Abwertung jeglicher Art im Namen von Religion, um Solidarität gegen Gewalt und Terror, um das Bekenntnis zu religiöser und kultureller Vielfalt, um Verständigung, gegenseitige Achtung und um ein friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben zum Wohl aller Menschen.

Anschließend war im Martin-Luther-Gemeindehaus am vielfältigen Mitbring-Fingerfood-Buffet Gelegenheit zur persönlichen Begegnung. Dabei lud der Vertreter vom muslimischen Al Salam Verein, Khalil Hurani, für 2018 zum nächsten Jahrestag zu diesem Friedensmeeting in die Moschee in die Oberdorfstraße nach Schwenningen ein.

Wie es aussieht, ist die junge Linde am Benediktinerring gut gediehen. Künftig soll ein Gedenkstein am Fuß der Friedenslinde auf die Geschichte und die Friedenserklärung von 2016 hinweisen.