VS-Villingen (md). Die Pfadfinder St. Georg aus Villingen laden die Bevölkerung zur Übergabe des Friedenslichtes ein. Diese findet am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, statt. Abends wird sich der Münsterplatz (bei schlechtem Wetter in der Benediktinerkirche) in ein kleines Lichtermeer verwandeln. Um 19 Uhr wird das Friedenslicht aus Bethlehem auf den Münsterplatz getragen und von dort nach einer Andacht weitergereicht. Michael Willmann von der Stammesleitung aus Villingen bittet darum, kleine Laternen mitzubringen, um das Licht weitergeben zu können.