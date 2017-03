VS-Villingen. Die Evangelische Erwachsenenbildung und die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) laden zum interreligiösen Frauentreffen "Abrahams Töchter" am Sonntag, 26. März, 14.30 Uhr, ins Martin- Luther-Haus in der Wehrstraße 4 in Villingen ein. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Friedenserklärung der Religionsgemeinschaften in Villingen-Schwenningen. Infos: Telefon 07721/84 51 71.