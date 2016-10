Villingen-Schwenningen (mae). Wenig erfreut zeigte man sich in der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses über die Tatsache, dass für das neue Jugendkulturzentrum noch kein Träger gefunden wurde. Magnus Frey (SPD) forderte OB Rupert Kubon daher dazu auf, die Trägerfrage für das Zentrum, das bis zum Jahr 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Familienfreizeitpark entstehen soll, zu klären. Frey sei außerdem zu Ohren gekommen, dass das Kinder- und Familienzentrum VS (Kifaz) sich laut Gerüchten als Träger ins Spiel gebracht hätte. Dies konnte Kubon jedoch nicht bestätigen. Ursprünglich war geplant gewesen, die Frage der Trägerschaft vor dem Gemeinderats-Beschluss zum Neubau zu klären. Während der Gemeinderat sich aber bereits am 26. Oktober mit dem Projekt beschäftigen wird, erklärte der Oberbürgermeister am Mittwoch, dass man sich erst in der nächsten ordentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses (29. November) mit der Trägerschaft auseinandersetzen will.