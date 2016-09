Villingen-Schwenningen Freundschaft mit Leben erfüllt

Rainer Gutknecht habe vor vielen Jahren den Mut gehabt, die Freundschaft in die Wege zu leiten. Unter den Gästen war auch der damalige Präsident des Komitates Bács-Kiskun, Lazlo Balogh.

Landrat Sven Hinterseh erinnerte in seiner Ansprache an die "wunderschöne Ungarnreise des Kreistags" und das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft, die man in Ungarn symbolisch erneuert habe. Er erklärte, ihm persönlich liege die Partnerschaft am Herzen und bezeichnete die Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättenwesen als "Brutstätte der Partnerschaft".

Er stellte den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 1000 Quadratkilometern Fläche und 1000 Mitarbeitern den Gästen vor. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärte Hinterseh dazu außerdem: "Ich freue mich, dass unsere Partnerschaft nicht auf Eis liegt. Das kommt von Herzen." Unter schwierigen Rahmenbedingungen sei es gelungen, das Maximale herauszuholen. Er erinnerte daran, dass bei der Kreistagsfahrt im Juni neue Kontakte geknüpft wurden, unter anderem mit Feuerwehr und Katastrophenschutz. Auch hätten neue Gespräche zwischen der Hochschule Furtwangen und der Hochschule Késkemét stattgefunden.

Die ungarischen Gäste erlebten gestern in Unterkirnach eine Orchestrionführung. Der Tag endete auf dem Reinertonishof der Familie Duffner in Schönwald.