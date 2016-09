Villingen-Schwenningen. Der Freundeskreis Kultur VS stiftet erneut kostenlose Kulturabos für Jugendliche. Damit soll Jugendlichen, das heißt Schülern und Studenten der Region bis zu 24 Jahren, der Zugang zum Kulturprogramm des Oberzentrums geöffnet werden. Der Freundeskreis bietet hiermit über 20 Freiabonnements für vier Vorstellungen nach Wahl an. Diese Aufführungen können aus dem gesamten musikalischen und darstellerischem Angebot, wie es das Kulturamt in seinem Spielzeitheft zur Saison 2016/17 veröffentlicht, frei zusammengestellt werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Kurzbeitrag von maximal 100 Worten zum Thema "Achtung Deutsch! – Was bedeutet das für Dich?". Ausführungen dazu gibt das Vorwort von Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier im Spielzeitheft auf der Internetseite www.freundeskreis-kultur-vs.de/forum. Der Freundeskreis behält sich vor, bei großer Nachfrage eine Verlosung der Abos vorzunehmen. Einsendeschluss für die Aktion ist Montag, 31. Oktober.