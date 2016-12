Villingen-Schwenningen Freude über vorzeitige Bescherung

Egal ob Videospiele, MP3-Player, elektrische Zahnbürste oder sogar ein Glätteeisen: Voller Freude nahmen die Kinder ihre Geschenke entgegen und strahlten am Ende über beide Backen, als das obligatorische Gewinnerfoto vor dem "Kinder-"Wunschbaum auf dem Plan stand. Auch die Eltern freuten sich über die Aktion des Fachmarktes und unserer Zeitung – "da machen wir gerne wieder mit."

Genau deshalb will Reim auch im nächsten Jahr wieder Weihnachtsmann spielen und in der Adventszeit Wunschzettel verteilen, um Kinder glücklich zu machen. Und wer sein passendes Geschenk noch nicht gefunden hat, kann heute an Heilig Abend noch bis 13 Uhr im Fachmarkt etwas finden.