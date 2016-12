Villingen-Schwenningen Freude über Spenden für Essen

Die Ortschaftsräte in Pfaffenweiler und Tannheim haben in diesem Jahr bereits für das soziale Essen gespendet, nun dürfen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter über neue Spenden freuen. Denn oft reicht das Geld, das für das Essen bezahlt wird, nicht ganz aus, um die Kosten zu decken. Immer wieder gibt es Spenden, manchmal auch Naturalien wie Kartoffeln und Eier.

Auch die Mitarbeiter selbst sind nicht untätig, wenn es darum geht, die finanziellen Löcher zu stopfen. Ganzjährig gibt es Marmelade, die gekocht und angeboten wird, einmal jährlich in der Adventszeit organisiert die ­Ältestenkreisvorsitzende Elke Lange vor dem Edeka Weissmann in Brigachtal einen verkauf von Kuchen, Marmelade und andere Kleinigkeiten, um eine neue Finanzspritze für das Essen zu bekommen. Dabei kamen in diesem Jahr 304 Euro zusammen.

"So ist es ein fleißiges Geben und Nehmen. Die Matthäusgemeinde dankt allen Mitarbeitern, die sich so fest engagieren. Und wir danken allen, die durch ihre Gaben uns unterstützen in dieser Arbeit. Wir brauchen sie.", freut sich Pfarrerin Bettina von Kienle abschließend über die gelungene Aktion.