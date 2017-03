Villingen-Schwenningen Freude über gut verlaufene Festsaison

Auch der Vorstand wurde ohne Weiteres entlastet – jedoch nicht ohne einige Worte des Lobes: "Die Vorstandschaft harmoniert gut und hat einen tollen Job gemacht", waren sich die Mitglieder einig. "Ich denke, wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team", sagte auch Florian Schütze, der noch für Klarheit in einigen Punkten sorgen wollte. So habe es im Vorfeld des Streetfood-Festivals, das am 8. und 9. April auf der Möglingshöhe stattfindet, viele Irritationen gegeben (wir berichteten). "Die Genehmigungen waren eine große Hürde", klärte Schütze auf.

"Von unserer Seite war alles klar – wir vermieten nur den Platz", ergänzte Jürgen Jauch. Auch über eine Beteiligung an der 1200-Jahr-Feier wurde diskutiert. Zwar sei die Grundidee nicht verkehrt, jedoch wolle der Trägerverein außen vor bleiben. "Man kann eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen", so Jauch, dessen Wiederwahl wie die des stellvertretenden Vorsitzenden Günther Hermel als nächstes auf der Tagesordnung stand.

Streetfood-Festival eröffnet Festsaison

Florian Schütze dankte ihnen für ihr Engagement und äußerte die Hoffnung auf eine erneute Amtszeit. "Mit Sicherheit machen wir noch mal zwei Jahre", waren sich die beiden sofort einig und wurden ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

So auch Platzwart Karl Butscher, der im vergangenen Jahr einige Zeit krankheitsbedingt ausgefallen war. "Ich habe seine Aufgaben übernommen und weiß jetzt, was alles dahinter steckt", sagte Vorsitzender Florian Schütze.

Neben viel Lob wurde Butscher auch Unterstützung in Form eines Stellvertreters zugesichert. Die Verantwortung für den Platz trägt er jedoch für ein weiteres Jahr, denn "das ist sein Kind da draußen". Dort steht für die Mitgliedsvereine erst noch der Frühjahrsputz an, bevor sie mit dem Streetfood Festival ab dem 8.April in die Festsaison 2017 starten können.