Villingen-Schwenningen Freude über Erhalt des Zollamts Bargen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das hat die Eidgenössische Zollverwaltung nun gegenüber der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg bestätigt. Die aufgrund des Stabilisierungsprogrammes der Schweiz nach wie vor erforderlichen Optimierungen in der Zollverwaltung hatten unter den Wirtschaftsbeteiligten aus der Schweiz und Deutschland bis zuletzt zu Befürchtungen geführt, dass am Zollamt Bargen Dienstleistungen abgebaut werden könnten. Steffen Würth, Vizepräsident der IHK erklärte: "Diese Klarstellung hat bisher noch gefehlt. Ich freue mich sehr, dass die exportierenden Unternehmen, Speditionen und Zolldienstleister beiderseits der Grenze nun Planungssicherheit haben". Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK erklärte: "Die Bestätigung aus Bern über den Erhalt der Dienstleistungen am Zollamt Bargen ist ein großer Erfolg für unseren Wirtschaftsstandort."