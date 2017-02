Villingen-Schwenningen Freude nicht nur für junge Zuhörer

Damit ging wieder ein Versprechen von Kulturamtschef Andreas Dobmeier in Erfüllung, junge Menschen für die Künste interessieren zu können. Eine kindgerecht aufgearbeitete Unterrichtsstunde in Musikkunde durften viele junge und gereifte Besucher am Sonntagnachmittag erleben. Analog der Bremer Stadtmusikanten erzählten Igel & Co. eine kleine Geschichte, wie Rhythmus und Geräusch mittels Applaus entstehen können und Töne durch "Geräte", sprich Instrumente, erzeugt werden.

Ihr Treffen führte zu einer turmbewehrten Stadt, um anschaulich zu demonstrieren, wie Doppelrohrblätter und Mundstücke alleine oder auf hohle Äste und Metallröhren gesteckt, Melodien hervorbringen. Da begegnete der Igel (Katharina Bäuml) mit seiner "Schal(l)mei" dem Fuchs (Birgit Bahr) mit seiner bombastischen Bombarde, die auf deutsch "Pommer" heißt, aber nichts mit Pommes frites zu tun hat. Der erkältete Bär (Regina Hahnke) gesellte sich mit dem "Bass-Dulzian" dazu, der "tief und süss wie Honig" klingt und an die Dulcinea des Don Quijote erinnerte. Alle drei Instrumente sind bei Michael Praetorius oder in Orgeln zu finden.

Spanisch ging es weiter, denn der Hase (Mike Turnbull) sorgte mit seiner "alten Schachtel" Cajón und zusammen mit dem Publikum für viel Rhythmus. Mit einer Muschel leitete die Ente (Tural Ismayilov) über zum Sinnbild für Türmermusik: ein Renaissanceinstrument, das geflüstert vom Igel nach "Po"-saune klang. Sichtlich in den Bann zog Erzähler Ulrich Wedemeier die jungen Gäste mit harmonischen Klängen seiner Knickhalslaute, und schließlich waren alle Stadtmusikanten der Musik-Erzähl-Bild-Show zum Finale vereint, um mit festlichen Klängen zu ihren Turm (Torre) zu ziehen.