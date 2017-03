Villingen-Schwenningen Freude am "Mit-Scheitern"

Bad Dürrheim. Heute schon mit dem Ärmel des Pullovers an der Türklinke hängen geblieben? Den Kaffee auf ein wichtiges Dokument verschüttet oder schlimmer: dem Chef beim Stolpern die Nase gebrochen? Was, wenn in der Examens-Prüfung der Verstand Verstecken spielt und ein Blackout die Zukunft verhagelt – oder wenn einem auf dem Höhepunkt der Hochzeitsnacht der falsche Name rausrutscht?

Kein Grund zum Ärgern, meinen Pätzold, Strohmeyer und Melis. Angesagt ist vielmehr gemeinsame Freude am "Mit-Scheitern". Denn geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid.

Die vielfach mit Preisen ausgezeichnete Schauspielerin Susanne Pätzold (unter anderem "Switch reloaded") stürmt mit ihren Kollegen Franco Melis und Axel Strohmeyer die Live-Bühnen und präsentiert das neue Programm "Schöner Scheitern". In Sketchen, Stand-Ups und Improvisationen konfrontiert das Trio sich und das Publikum mit den Zumutungen des Hier und Jetzt.