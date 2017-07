Villingen-Schwenningen Freizeittreff erlebt tollen Nachmittag

Villingen-Schwenningen. Es gab viele Fragen und zahlreiche Antworten, auf die sich die Auszubildenden vorbereitet hatten, beispielsweise was eigentlich ein Energieversorgungsunternehmen macht, wie Wasserrohrbrüche geortet werden und was eine Muffe ist. Denn sie hatten Besuch: Der Freizeittreff der Diakonie für Menschen mit und ohne Behinderung war der Einladung des SVS-Nachwuchses gefolgt und erlebte einen spannenden Nachmittag.

Fünf Stationen hatten die Azubis aufgebaut, je zwei Auszubildende begleiteten die Gruppen dorthin, erklärten ihnen alles Wissenswerte und standen für die Fragen parat. Die erste Station führte die Gruppen in den so genannten Raum "Arbeiten unter Strom". Da lernen nicht nur Auszubildende unter Echtbedingungen, wie sie an unter Strom stehenden Leitungen arbeiten, sondern auch Elektriker aus ganz Baden-Württemberg. Muffen als Verbindungsstücke zwischen zwei Leitungsenden zogen besonders das Interesse auf sich, die im Übungsraum installierten Freileitungen auf Modell-Dächern ebenfalls. Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten die Besucher am heißen Draht.

Und dann ging es in luftige Höhen: Wer wollte, durfte sich Villingen aus dem Korb des Hubsteigers in 22 Metern Höhe ansehen. Selbst diejenigen, denen beim Anblick ein wenig bange war, überwanden sich und kamen restlos begeistert zurück auf den Boden. Dann ging es in die andere Richtung – unter die Erdoberfläche. Denn an der vierten Station bekamen sie erläu tert, wie die Wasserleck-Sucher der SVS vorgehen. Fehlen durften weder der Blick in den hochtechnisierten Messwagen, noch die Kopfhörer und das Mikrofon zur Lokalisierung der Rohrbrüche. Selbstverständlich durften die Gäste auch in der Tiefe dem Wasserrauschen lauschen.