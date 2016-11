Villingen-Schwenningen Freizeitanlage bei Pfaffenweiler soll aufgemöbelt werden

Die Außenfassade des Rathauses sollte renoviert werden, auch das Holzgebälk müsste gestrichen werden, so Straßacker. Die Arbeiten werden an den günstigsten Anbieter, eine Firma in Pfaffenweiler, für 16 322 Euro vergeben. Da der Westgiebel vor Jahren verkupfert wurde, regte Straßacker an, den Ostgiebel ebenfalls zu verkupfern, diese Maßnahme kostet 1400 Euro.

Da die Freiwillige Feuerwehr 2018 ihr 150-jähriges Bestehen feiert, sollte über den Toren die Aufschrift "Freiwillige Feuerwehr Pfaffenweiler", die Feuerwehr befindet sich im hinteren Teil des Rathauses, angebracht werden, schlug Straßacker vor. Von einem Schild nahmen die Räte Abstand, sondern entschieden sich für eine Schrift über dem Rathaus, wobei das Gründungsjahr 1868 zu der Schrift dazugehöre, befanden die Räte. Über die Art der Schrift wird noch abgestimmt werden.

Straßacker zeigte sich zufrieden, dass mit den Pflasterarbeiten am ehemaligen Kindergarten, in dem sich unter anderem die Sparkasse befindet, angefangen wurde. Den Vorschlag aus dem Ortschaftsrat, Bodenstrahler anzubringen, hielt Straßacker für zu kostenaufwendig, diese Bodenstrahler seien auch zu ungenau, aber bei der Renovierung des Rathauses könnte ein zusätzlicher Strahler angebracht werden, schlug er vor.

Der runderneuerte Spielplatz an der Schönbühlstraße werde gut angenommen, betonte Straßacker. Der Fallschutz an der Wippschaukel müsste noch erneuert werden. Ob ein Sandkasten gebaut werden könne, wisse er noch nicht, hier müsse er herausfinden, wie weit das Rückhaltebecken unter dem Gelände des Spielplatzes reiche.