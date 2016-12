Villingen-Schwenningen Freies Netz für Bürger

Aufbauend auf der bereits vorhandenen städtischen ­Infrastruktur könne man nun den Bürgern den freien Internetzugang ermöglichen, so Dreier. Bis zu 2000 Geräte gleichzeitig halte das Netz, mit über 100 Zugangspunkten, aus. Neben den städtischen Verwaltungsgebäuden, Bibliotheken und Museen wird das freie W-Lan auch etwa in der Neuen Tonhalle oder in den Sporthallen am Hoptbühl und Deutenberg verfügbar sein, wobei man das Netz kontinuierlich ausbauen will.

Überall dort, wo es einen Zugang zum städtischen Netzwerk gebe, sei theoretisch auch freies W-Lan möglich, so Dreier. Eine Versorgung des öffentlichen Raums, etwa in den Fußgängerzonen, mit freiem W-Lan sei aber nicht geplant.

Der Zugang zum "VS-freeW-Lan", ist in wenigen Schritten geschafft: Zunächst muss man auf seinem W-Lan-fähigen Gerät das Netzwerk "VS-freeWLAN" auswählen. Auf der Webseite freewlan.stadt.vs.de kann man dann seine Mobilfunknummer angeben und bekommt innerhalb von wenigen Sekunden per SMS einen Code zugeschickt, der dann den Zugang zum W-Lan ermöglicht. Pro Handy-Nummer kann man so mit bis zu drei verschiedenen Geräten freien Internetzugang bekommen. Die Zugang-Codes sind 14 Tage gültig. Innerhalb dieses Zeitraums muss man sich nicht mehr neu im städtischen W-Lan anmelden.

Für die Stadt, die mehrere Alternativen ausgelotet habe, sei das die praktikabelste Variante, so Dreier. Um die 5000 Euro habe man einmalig für das freie W-Lan, unter anderem für den Entwickler der Zugangslösung, berappt. Wie hoch die laufenden Kosten sind, sehe man, laut Dreier, im Laufe der Zeit.