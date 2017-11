Villingen-Schwenningen Verjüngungskur für die Freien Wähler

Villingen-Schwenningen. Von "erschwerten Umständen" sprach die bisherige Ortsverbands-Vorsitzende Dagmar Heinrici auf der Hauptversammlung der Freien Wähler mit Rückblick auf das vergangene Jahr. Es sei von gravierenden Ausfällen im Vorstand geprägt gewesen.

Dagmar Heinrici gibt Vorsitz nach acht Jahren ab

Sie gibt ihren Vorsitz nach achtjähriger Amtszeit ab an Stadrat Dominik Beha, der zusammen mit dem Stellvertreter Christian Reith, der Kassiererin Sybille Seemann sowie der Schriftführerin Amapola Schneider das neue Vorstandsteam bildet. "Wir leben in schwierigen Zeiten, die von Politikverdrossenheit geprägt sind", sagte Beha. Das sei sowohl im Vorstand, als auch in den Mitgliederzahlen zu spüren. Er habe sich zum Ziel gesetzt, die Menschen wieder für Politik und für das Stadtgeschehen zu begeistern.