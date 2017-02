Villingen-Schwenningen Freie Wähler drängen auf Erweiterung der Villinger Tonhalle

Die Tonhalle stoße immer wieder an ihre räumliche Grenzen. Gerade der große Saal sei mit 680 Plätzen in Reihen, Bankettbestuhlung mit 460 Plätzen oder nur 360 Sitzmöglichkeiten an Tischen einfach zu klein, erklärt Flöß. Bei der größtmöglichen Nutzung mit Foyer falle die Catering- und Ausstellungsfläche weg, die aber bei vielen Veranstaltungen notwendig sei. "Kongresse oder größere Musicalshows scheitern am fehlenden Platz", stellt Flöß fest. Auch für die Fasnetvereine sei das bei den Bällen ärgerlich.

Abhilfe könnte da ein Neubau schaffen. Die ersten Pläne des Architekten Michael Muffler, der auch die Neue Tonhalle gebaut hatte und somit über das Urheberrecht verfügt, liegen bereits vor. Er hat einen quadratischen Zweckbau mit rund 1900 Quadratmetern Nutzfläche entworfen, der sich im hinterern Teil des Areals an das bestehende Gebäude anfügt und gemeinsam mit der BlueBoxx den Platz abschließt. Ziel ist es, das Foyer in diesen Neubau auszulagern und so den Saal zu vergrößern.

Im Erdgeschoss des Neubaus könnten zudem Kassen, Garderobe, Lounge und Sanitärräume unterkommen. Im Obergeschoss ist an einen weiteren Seminarbereich samt Foyer gedacht, um auf die gute Auslastung reagieren und unterschiedlich große Tagungsräume anbieten zu können. Beide Geschosse sind über einen Gang mit der Tonhalle verbunden, so dass sich flexible Möglichkeiten für die Vermietung ergeben. Diese Lösung schaffe Raum für 240 zusätzliche Besucher in der Tonhalle, also insgesamt 920 Plätze – und einen städtebaulich schönen Rahmen.