Villingen-Schwenningen Freie Sicht auf das Feuerwerk über der Stadt

Die Neckarturnhalle: Auf der Wiese hinter der Neckarturnhalle an der Wannenstraße gegenüber dem Waldfriedhof hat man den Blick über die ganze Stadt. Im Zentrum der Neckartower, um den ringsum das Feuerwerk von Schwenningen zu sehen ist. Bei klarem Himmel erlebt man einen ganz besonderen Start ins neue Jahr. Doch bietet dieser Aussichtspunkt gleich drei verschiedene Blickrichtungen: Das bereits erwähnte Zentrum; lässt man den Blick nach links schweifen, schaut man in Richtung Bahnhof und am Horizont ist das Gebiet Sauerwasen zu sehen. Beim Blick nach rechts, an der Neckarschule vorbei, sieht man den Deutenberg und das Schulzentrum.

Die CVJM-Hütte: Etwas versteckt und außerhalb, dennoch bietet der kleine Feldweg entlang des CVJM-Geländes einen freien Blick auf Schwenningen. Während zur Rechten der Turm des ehemaligen Krankenhauses zu erkennen ist, schweift der Blick bis in den östlichen Stadtbezirk Schwenningens. Vor allem für diejenigen, die im Bereich der Schramberger Straße wohnen, bietet sich der kurze Spaziergang heute Nacht an.

Die Polizeifachhochschule: Ganz am anderen Ende der Stadt, bereits in Richtung Schwarzwald-Baar-Klinikum, bietet sich entlang des Außenrings ebenfalls freie Sicht. Mit Blick auf die Polizeifachhochschule und gleichzeitig der freien Sicht Richtung Himmel, können die steigenden Raketen um Mitternacht bewundert werden.

Mühlhausen: Wer im östlichen Bezirk Schwenningens wohnt, sei es Rammelswiesen oder Richtung Industriegebiet, der kann auf relativ kurzem Weg zu bester Aussicht gelangen. Noch besser haben es diejenigen, die in Mühlhausen wohnen. Denn geht oder fährt man die Alte Tuttlinger Straße entlang, vorbei an der Firma Jenoptik, so erstreckt sich an der Stelle, an der sich die Straße teilt, eine Wiese. Von dort aus hat man aus erhöhter Position einen zentralen Blick über Schwenningen. Rechter Hand liegt der Flugplatz am Horizont ist ebenfalls der Turm des ehemaligen Krankenhauses zu sehen.

Diejenigen, die sich heute Nacht auf eine Tour begeben wollen und ihr Silvester mal aus einer anderen Perspektive erleben möchten, müssen auf gutes Wetter, sternenklaren Himmel und freie Sicht hoffen. Dann machen das Klirren der Sektgläser und Bestaunen des Feuerwerks so richtig Spaß.