VS-Villingen. Der Polizeisportverein lädt Frauen und Mädchen zum Selbstverteidigungskurs ein. Wie soll man reagieren, wenn Betrunkene sich unsittlich annähern? Wo ist die Grenze, die überschritten wird? Das sind Themen, die der Polizeisportverein im Frauen und Mädchen-Selbstverteidigungskurs am Samstag, 18. Februar, erläutern wird. Die Teilnehmerinnen bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu lernen, sich durch praktische Techniken zu wehren. Zusätzlich zum reinen Frauen-/Mädchenkurs wird ein gemischter Kurs angeboten. Dieser findet am Samstag, 11. März, statt. Die Workshops sind in der Pestallozi-Turnhalle Villingen in der Karl-Brachat-Realschule jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Schülerinnen 15 Euro. Es sollten bequeme Kleidung und Sportschuhe oder Socken mitgebracht werden. Anmeldungen: 07721/7 48 57, bujukai-villingen@gmx.de möglich.