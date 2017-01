Villingen-Schwenningen Freie Flächen für 32 Bauplätze

Die Stadtverwaltung und der Bezirksbeirat hatten ins Foyer der alten Schule eingeladen und waren erfreut über das Interesse der Bevölkerung an der Zukunft von Mühlhausen. Das Planungsbüro nutzte als Basis für seine Studie die kartografische Datengrundlage, Daten zur Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 170 Jahre und die Erkenntnisse aus den Ortsbegehungen.

Auf Grund naturschutzrechtlicher und ökologischer Vorgaben war es von Beginn an offensichtlich, dass es in Mühlhausen auf Jahre hinaus keine Ausweisungen neuer Baugebiete mehr gibt. Rasch entkräftete Maier die Bedenken, der Ort hätte keine Zukunft mehr. Den Rückgang der lokalen Dienstleister bezeichnete Oberbürgermeister Rupert Kubon als eine landesweite Entwicklung, die Orte mit wesentlich mehr Einwohnern genauso betrifft.

In seiner Präsentation nannte Maier den guten Altersmix im Ortskern eine positive Grundlage zum Start in eine gute Zukunft. Deutlich zu erkennen sei in den Neubaugebieten, dass die Menschen mit ihnen altern. Die erst nach mehreren Generationen stattfindende Altersdurchmischung finde kaum statt, so dass die Ortsränder langsam aussterben. Deshalb empfahl Maier, alles daran zu setzen, innerorts das brach liegende Potenzial zu reaktivieren und die Eigentümer leer stehender Gebäude und von Freiflächen in intensiven Gesprächen von einem Verkauf oder einer Wiederbelebung zu überzeugen. Das sei nicht einfach, jedoch auch nicht hoffnungslos.