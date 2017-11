Villingen-Schwenningen Freie Fahrt: Brückensanierung abgeschlossen

Zuvor rief Kubon in das Gedächtnis, wann die sanierungsbedürftige Brücke in den Fokus der Stadt geriet: "Man kann sich kaum noch daran erinnern, wann beide Seiten und beide Spuren befahrbar waren." 2011 hätte man die Schäden und einen "erheblichen Sanierungsbedarf" festgestellt, die die ­Sperrung einer Fahrspur in Richtung Schwenningen zur Folge hatten. Aus einer schnellen Sanierung wurde dann jedoch nichts, "uns kam die Luisenbrücke in die Quere", so Kubon.

Während die dortigen Maßnahmen aufgrund vieler Verzögerungen oft für Unverständnis und Kritik gesorgt hatten, konnten die Verantwortlichen das Projekt in der Schwenninger Straße unter Einhaltung des Zeit- und Kostenrahmens umsetzen. 1,9 Millionen Euro haben die anderthalb Jahre andauernden Arbeiten gekostet, "das war aufwendig, konnte aber in relativ kurzer Zeit erledigt werden", so Kubon.

Das liegt nach Angaben von Architekt Norbert Hemmerling auch an der "sehr guten Zusammenarbeit" aller Beteiligten: Alle hätten Hand in Hand gearbeitet und es sei deshalb zu keinen Verzögerungen gekommen.