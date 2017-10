VS-Marbach. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläums veranstaltet die Villinger Matthäus-Gemeinde eine Veranstaltungsreihe, die das Wirken Luthers in vielfältiger Weise reflektiert und in die heutige Zeit einordnet. Am Freitagabend, 27. Oktober, 19 Uhr, wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei im Gemeindesaal, Am Talacker 9/1, unter dem Motto "Freiheit und Vielfalt" zu den Gemeindemitgliedern und Gästen sprechen. Dabei wird Frei vor allem auf die aktuellen politischen Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration, Integration und Innerer Sicherheit eingehen und diese in das Spannungsfeld von individueller Freiheit und staatlichem Machtanspruch einordnen.