Villingen-Schwenningen Frei spricht mit Schülern über Asyl

Zunächst schilderte Frei seine Aufgaben im Auswärtigen Ausschuss, im Europaausschuss und im Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Daran anschließend erläuterte er ihnen den Ablauf einer typischen Sitzungswoche, die sich etwa 22 Mal im Jahr nahezu identisch wiederholt. Mit Blick auf das aktuelle politische Geschehen betonte Frei, dass "wir in einer Zeit leben, in der die Grenzen von Innen- und Außenpolitik fließend ineinander übergehen" und in der weit entfernte Ereignisse und Krisen auch unmittelbaren Einfluss auf das Leben bei uns vor Ort nehmen. Seine These belegte er mit Verweis auf die Flüchtlingsströme aus Syrien oder Afghanistan sowie auf islamistische Terroranschläge in Paris, Brüssel oder London. Gleichzeitig mahnte er aber an, nicht nur die Schattenseiten der Globalisierung zu sehen, da kein Land so wie Deutschland von der Globalisierung der Wirtschaft profitiere, was sich an der stark gewachsenen Anzahl sozialversicherungspflichtiger Jobs oder dem verfügbaren Geld im Portemon naie eines jeden Bürgers zeige.

Nach seinen grundsätzlichen Ausführungen stand Thorsten Frei den Schülern zu konkreten Fragen rund um aktuelle politische Themen Rede und Antwort. Ganz zen­tral waren in diesem Zusammenhang Fragen zur Flüchtlingskrise, die Deutschland im vergangenen Jahr mit voller Wucht und unvorbereitet traf. In Bezug darauf erläuterte Frei die Ursachen der Krise, die nicht nur auf den militärischen Konflikt in Syrien oder die Auswüchse des "Islamischen Staates", sondern auch auf die immer weiter zurückgegangenen humanitären Mittel des World-Food-Programmes zurückzuführen waren.

Mit Blick auf die Bewältigung der auch in Zukunft bestehenden Migrationsherausforderungen gelte für ihn, dass Deutschland nicht die Probleme der Welt durch die Aufnahme aller Migranten lösen könne. Vielmehr müsse Europa insgesamt stärker als bisher für die Beseitigung von Fluchtursachen und für die Entwicklung wirtschaftlicher Perspektiven vor allem in Afrika eintreten. "In jedem Falle dürfe sich ein Jahr wie 2015 niemals wiederholen, als etwa 890 000 Migranten zu uns gekommen sind." Unser Land würde dann sehr schnell überfordert werden.