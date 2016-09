Villingen-Schwenningen Frei kommt mit VS-Bürgern ins Gespräch

Villingen-Schwenningen. Der Bundestagsabgeordnete und bereits wieder für die Bundestagswahl 2017 nominierte Kandidat, Thorsten Frei, möchte mit den Bürgern der größten Stadt in seinem Wahlkreis ins Gespräch kommen. Dazu ist er an zwei Samstagen in den Fußgängerzonen der beiden großen Stadtbezirke anzutreffen: Samstag, 17. September, 9 bis 13 Uhr, in der Rietstraße in Villingen, Samstag, 24. September, 8 bis 12 Uhr, vor dem City Rondell in Schwenningen. Aus dem Stadtverband der CDU sowie aus der Stadtratsfraktion werden ebenfalls Mitglieder anwesend sein.