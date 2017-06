Villingen-Schwenningen Frei in New York

Schwarzwald-Baar-Kreis. Derzeit befindet sich Thorsten Frei in seiner Rolle als Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Unterausschuss "Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln" in New York, um am Hauptsitz der Vereinten Nationen Gespräche zu humanitärer Hilfe und zu Krisenprävention, Migrationsfragen, der Rolle Deutschlands als internationaler Akteur sowie dem transatlantischen Verhältnis zu führen. Dazu traf sich Thorsten Frei mit hochrangigen Vertretern vom UN-Entwicklungsprogramm und von der Weltbank. Dabei ging es vorrangig um die Lage in Syrien und den Nachbarländern, aber auch die Hungersnot in Ost­afrika und den Jemen.