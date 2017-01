Villingen-Schwenningen Freestyler auch aus dem Publikum

Die Akteure Guilliam Sons, Jean-Philippe Barrios und die Tanzformation geben von der ersten Sekunde an alles was sie können. Pol Fruitós springt aus dem Tanz von der Bühne ins Publikum. Luic Fruitós bittet das Publikum um eine Zahl, die erste Zahl drei wird musikalisch dargestellt. Schlagfertig nennt eine Frau die Zahl 1000. Zum großen Jubel des Publikums wird sofort die improvisierte Lösung gefunden.

Zwischen den dynamischen Tänzen der beiden Schwestern Clara Pons und Berta Pons gemeinsam mit den beiden Brüdern und den Tänzern, Bboy Marc Carizzo und Bboy Kadoer, schafft es Lluc Fruitós zusätzlich mit der Aufforderung "You want dance with me" zwei Freestyler aus dem Publikum auf die Bühne zu holen. Die zeigen vor tobendem Publikum eine kurze beachtliche Vorführung. Mit dem Mikrofon wird der Rap nur mit der Stimme moduliert. Die Lichteffekte von Jordi Pérez sind überwältigend. Licht mit Laser-Pointern gestaltet, läuft über die Decke an den Wänden entlang. Lichtbänder werden auf der Bühne gespannt, die Tänzer sind scheinbar daran geheftet. Überraschend bewegen sich von hinten, bunt leuchtende Roboter nach vorne auf die Bühne, die nur als tanzende Lichter mal eckig, mal geschmeidig wahrgenommen werden. Zu afroamerikanischer Musik zeigen die beiden Tänzerinnen mit Anmut und Präzision eine Mischung aus Hip-Hop und Ballett.

Die Formation hat mit Jean-Philippe Barrios als Clown noch eine weitere Begabung zu bieten. Mit einem Schlegel führt er eine ritterliche Fechtstunde vor, bis er sich mit seiner "Lanze" ersticht. Er dirigiert ein imaginäres Orchester, nutzt seinen Schlegel als Stimmgabel, animiert das Publikum vom tiefen mitsummen bis in die höchsten Töne. Der Mensch als breakdancende Maschine geleitet von elektronischer Musik ruft Lachsalven hervor.