Villingen-Schwenningen. Das Thema "Veränderung für Frauen in der digitalen Arbeitswelt" steht im Mittelpunkt des Frauenwirtschaftstags am Donnerstag, 19. Oktober, 16.30 bis 19 Uhr, in der Dualen Hochschule in Schwenningen. Nach einem Vortrag von Tanja Köhler, Diplom-Psychologin und Kauffrau, ehemalige Top-Führungskraft in einer Unternehmensberatung und Bloggerin, bieten fünf Expertinnen Best-Practice-Beispiele aus der Region. Sie zeigen, wie man mit Blog, Facebook & Co zum Erfolg kommen kann.