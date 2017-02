Villingen-Schwenningen Frauentrio übernimmt die Ballregie

Mit wie viel Elan die einzelnen Mitwirkenden an den Nummern feilen, das begeistert die Regisseurinnen. Nach ersten Treffen vor der Sommerpause, bei denen sie das Thema mit den Gruppen festzurrten und schon mal Ideen sammelten, sind seit September wöchentliche Tanzproben angesagt. Rund 160 Akteure sind am Freitag und Samstag vor und hinter den Kulissen im Einsatz. Gerade die Jugend sei voller Eifer dabei, erklären die drei. Ob die Kindertanzgruppe oder die Girlies, um den Nachwuchs müssen sie sich keine Sorgen machen. Sogar eine eigene Jungentanzgruppe hat sich für die diesjährige Auflage gefunden. "Das ist für uns Trainerinnen schön", freut sich Heidi Mayer, zumal es gelungen sei, den Nachwuchs zu halten und in das jeweils nächste ­Ballett zu übernehmen.

Ob jung oder alt, sie alle investieren viel Freizeit in den Ball, Tage und Nächte haben sich die Regisseurinnen in den vergangenen Wochen mit dem Ball beschäftigt, Dauerkontakt per E-Mail, Telefon oder WhatsApp gehalten und versucht, "Arbeit, Kinder und Katzenmusik" unter einen Hut zu bringen. Das ­Programm steht, diese Woche ist Endspurt bei den Proben in der Tonhalle angesagt.

Jetzt geht es an Details, ob es gilt, Schlangen und Sitzkissen mitzubringen, Aladdinlampen zu besorgen oder in den Schatztruhen der Kinder nach passender Dekoration zu suchen.

Auch das farbenprächtige Bühnenbild von Katrin ­Gambin führt mitten hinein in den Orient. Es sei toll, auf solch kreative Mitglieder wie die Bühnenbildnerin bauen zu können, geraten die drei ins Schwärmen und zeigen sich stolz auf die ganze Mannschaft.

"Alle haben großen Spaß und halten zusammen", erzählt Andrea Irion. Und angesichts dieser Stimmung im Team ist sie zuversichtlich, dass der Funke auf die Besucher überspringt. "Wir wünschen uns ein tolles Publikum", betont Heidi Mayer. In den vergangenen zwei Jahren sei das der Fall gewesen. Jetzt hoffen sie und ihre Kolleginnen, dass das bei ihrer Premiere so bleibt, wenn der Kater vor einer orientalischen Kulisse das ein oder andere Abenteuer in Tausendundeiner Nacht erlebt. "Wir freuen uns jedenfalls darauf – und auf den Sekt danach", stellt das Trio lachend fest.

Der Katzenmusikball steigt morgen, Freitag, und Samstag, 4. Februar, ab 20 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen. Unter dem Motto "Katermorgana" treibt es der Kater auf der Bühne bunt. Der Ball am Samstag ist ausverkauft, für die Premiere am Freitag gibt es noch karten. Sie sind jeweils ab 19 Uhr heute, Donnerstag, beim Ballteam und morgen, Freitag, an der Abendkasse erhältlich.