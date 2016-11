Villingen-Schwenningen. Der Verein "Pro Stolpersteine VS" kommt morgen, Sonntag, 19 Uhr, zu einer Mahnwache auf dem Münsterplatz in Villingen zusammen. Das Thema lautet "Frauenschicksale unter dem Nazi-Regime". Heinz Lörcher wird mit dieser Mahnwache auf dem ­Münsterplatz das Schicksal von Bertha Schwarz, ihrer Tochter Julie Schwarz und ihrer Schwiegertochter Irma Schwarz in Erinnerung rufen. Bertha Schwarz ist mit ihrem Mann Louis und fünf Kindern 1898 nach Villingen gezogen. Julie, ihr sechstes Kind, ist 1903 in Villingen geboren. Die Familie wohnte in der Gerberstraße 33. Irma Schwarz zog 1926 nach ihrer Heirat mit Hugo Schwarz in der Gerberstraße 33 ein. Am 22.10.1940 wurden sie mit anderen Villinger jüdischen Bewohnern nach Gurs in Südfrankreich deportiert. Dort ist Bertha Schwarz 1943, mit 80 Jahren, an den Strapazen des Lagers gestorben. Julie und Irma Schwarz wurden von Gurs nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht.