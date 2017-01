Villingen-Schwenningen Frauenfasnet rund ums Shopping

VS-Villingen (pr). Alle zwei Jahre wird in St. Fidelis Frauenfasnet gefeiert. Die Fideliswieber laden dieses Mal ein zu einem außergewöhnlichen Shopping-Vergnügen im KavuVi, dem Kaufhaus vu Villinge. Zum Montagsverkauf werden ausschließlich Kundinnen zugelassen, der Dienstagsverkauf findet für alle, egal ob Jung oder Alt, Männer oder Frauen, statt. Um auch Berufstätigen dieses Einkaufserlebnis zu ermöglichen, wurde die Dienstagszeit erstmalig auf den späten Nachmittag gelegt. Die offiziellen Ladenöffnungszeiten sind am Montag, 20. Februar, 20 Uhr und am Dienstag, 21. Februar, 17.30 Uhr. Saaleinlass ist jeweils eine Stunde früher, um der Kaufhausrestauration genügend Gelegenheit zu geben, die Gäste zu verwöhnen. Für beide Veranstaltungen können die Eintrittskarten zum Preis von sechs Euro am Sonntag, 5. Februar, 11.45 bis 13 Uhr, im Fidelisheim erworben werden.