Villingen-Schwenningen Frauen sprühen vor Ideen

Bei der Jahreshauptversammlung ließ Schriftführerin Christina Bertsche hören, wie gut gefüllt der Terminkalender 2016 war. Angeboten wurde die Aktion "Verschenken statt wegwerfen", wobei im Vorfeld für die Besucher viele Kuchen gebacken wurden, was der Vereinskasse zugute kam. Wissenswertes konnte beim Vortrag von Klothilde Ritzmann über Kräuter erfahren werden. Mit großem Interesse wurde an einer Stadtführung durch Schwenningen teilgenommen. Gewandert wurde am Bodensee, da durften die Männer mit, und tüchtig gefeiert wurde das 40-jährige Bestehen. Ein Kabarett wurde besucht, präsent waren die Frauen beim heimischen Weihnachtsmarkt. Zu Gast war man in Villingen beim "Z’Liecht gau", und in lustiger Runde wurde Fastnacht gefeiert.

Eine tadellose Buchführung wurde Inge Hirt bestätigt, die ankündigte, das Amt im nächsten Jahr abzugeben. Vorsitzende Rita Ummenhofer bat die Frauen, sich rechtzeitig Gedanken um eine Nachfolgerin zu machen.

Die Wahlen gingen durch gute Vorbereitung zügig über die Bühne. Renate Kraus bleibt Vize-Vorsitzende, Christina Bertsche Schriftführerin, zur Prüfung der Kasse erklärten sich Anita Dörflinger und Renate Werner bereit. Für ihre 40-jährige Treue zum Frauentreff erhielt Anita ­Emminger einen großen Blumenstrauß, für 25 Jahre Gabi David und für 20 Jahre Anneliese Kopetzki, in Abwesenheit wurde Marianne Maier-Haiber für 25 Jahre geehrt.