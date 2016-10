Villingen-Schwenningen Frauen spenden für "Herzrose"

Hierzu waren Magdalena Schreiber und Marion Elling-Chong Luna vom Vorstand des Vereins nach Obereschach gekommen, um die Spende von 500 Euro in Empfang zu nehmen. Wie Magdalena Schreiber erläuterte, soll das Geld gezielt für das Projekt "Heckenrose" verwendet werden. Dieses Projekt wurde im November 2015 gestartet und wird von zwei erfahrenen Pädagoginnen geleitet. Es soll Frauen und Kindern, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen. Außerdem sollen erzieherische Probleme angesprochen und gemeinsame Lösungen erarbeitet, Achtsamkeit für sich und die Kinder in Bezug auf die Lebensumstände neu erlernt, eigene Stärken wieder erkannt und so der Weg zurück in ein sinnvolles Miteinander gefunden werden.

Für diese Spende bedankten sich die beiden Verantwortlichen des Vereins "Frauen helfen Frauen", die es ihnen ermöglicht, das Projekt weiterzuführen.