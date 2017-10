Villingen-Schwenningen Frauen in Baden – so stark, so vielfältig

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Die evangelischen Frauen in Baden feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Das ist Gelegenheit zurückzublicken und Etappen der Entwicklung nachzuzeichnen. Zu diesem Zweck haben sich Studierende der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe im Rahmen eines Projektseminars auf "Spurensuche" in das Landeskirchenarchiv in Karlsruhe begeben. Die Ergebnisse ihrer Recherche werden auf 13 Roll Ups präsentiert und derzeit in der evangelischen Pfarrgemeinde in Marbach, Am Talacker, ausgestellt.