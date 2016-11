Villingen-Schwenningen. Die Evangelische Erwachsenenbildung und die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) laden zum interreligiösen Frauentreffen "Abrahams Töchter" am Sonntag, 13. November, ab 14.30 Uhr, ins Martin-Luther-Haus in der Wehrstraße 4 in Villingen ein. Frauen verschiedener Religionen und Kulturen erzählen über Tod und Trauer in ihren Religionen. Alle interessierten Frauen sind zu diesem jüdisch-christlich-islamischen Frauentreffen in Villingen eingeladen. Es bleibt auch ausreichend Zeit für persönlichen Austausch.