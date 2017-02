Villingen-Schwenningen Frauen der Reformation

An die Frauen der Reformationszeit wird am 16. Februar in St. Georgen erinnert und im Juni in Furtwangen. Ein ökumenischer Vortrag wendet sich am 16. März mit Pfarrer Auer und Pfarrer Frech der Reformation im Südwesten zu. Mit unerwarteten Themenstellungen befasst man sich mit dem Reformator Martin Luther "Luther und das Alter" in Furtwangen oder in einem Vortrag gemeinsam mit der VHS Baar zu "Luther und die Dichter" am 5. April.

Der Referent Karl Josef Kuschel aus Tübingen hat als Theologe und Literaturwissenschaftler den Einfluss Luthers auf Dichter von Thomas Mann bis Heine untersucht. Die Reihe "Anstöße" fragt danach, wie die Reformation heute von katholischer Seite betrachtet wird und hat dazu Johanna Rahner im Juni eingeladen. Sie fragt "Wem gehört die Reformation?". An ihren Vortrag schließt sich eine Diskussion mit dem katholischen Ortspfarrer Erich Loks und dem evangelischen Dekan Wolfgang Rüter Ebel an. Spannend dürfte auch der Anstöße Abend am 26. April zu der Frage sein, "Bestimmen Fake News die Politik?" In Zusammenarbeit mit der Diakonie Außenstelle Donaueschingen liegt ein Schwerpunkt auf dem Bereich Elternschaft. Am 14. März wird Kinderkrankenschwester Eva Saeger über die Bedeutung einer guten Bindung schon zum Kleinkind referieren. Den ganz jungen Müttern widmen sich zwei Filme, die im Guckloch Donaueschingen gezeigt werden, "14 erwachsen in neun Monaten". Die Regisseurin wird zum Gespräch anwesend sein Aktuelle Themen gehören selbstverständlich zum Angebot der Erwachsenenbildung, für das Karin Nagel in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Teams und institutionellen Kooperationspartnern verantwortlich zeichnet.

Interessante Blickwinkel auf das Thema Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit werfen zwei Lesungen. Eine Iranerin liest im Rahmen der Donaueschinger Frauenwoche am 9. März aus ihrem Buch "33 Bogen und ein Teehaus", in dem von der Flucht ihrer Familie nach Deutschland vor etwa 20 Jahren erzählt wird. Ganz anders stellte sich die Situation für eine jüdische am Bodensee beheimatete Familie dar. Am 22. März liest Anne Overlack aus ihrem Buch "In der Heimat eine Fremde". Gemeinsam mit der Fachberatung der Diakonie wird in Villingen ein Film zum Thema Asyl gezeigt, "Asyland" nimmt die Perspektive Betroffener ein. Anschließend gibt es eine Diskussion in Englisch mit den Flüchtlingen in der Erstaufnahme. Miteinander ins Gespräch zu kommen über unterschiedliche Religionen und Kulturen, dazu sind Frauen am 9. Februar zum interkulturellen Frauenfrühstück eingeladen und natürlich zu dem Treffpunkt von Abrahams Töchtern, der sich Ende März mit der Villinger Friedenserklärung befasst und im Sommer eine Exkursion zum "Garten der Religionen" plant.