Villingen-Schwenningen Frauen bieten vielfältiges Programm

Die Frauengemeinschaft St. Fidelis wird von einem Leitungsteam geführt und besteht schon seit 75 Jahren. Mit der Versammlung 1990 wurde die Frauengemeinschaft St. Fidelis offiziell Mitglied im Zentralverband der katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd).

Die Frauengemeinschaft in St. Bruder Klaus ist eine sehr aktive Gruppierung innerhalb der Pfarrgemeinde. Der Vorstand besteht aus Frohmut Jacob, Inge Eisele, Silke Huber und Cornelia Kleiser.

In Villingen haben die Frauen aus den drei Pfarreien den Ruf weg, dass sie allesamt eine urige Fasnet feiern können. In diesem Jahr laden die Frauen aus der Bruder Klaus- Gemeinde am 14. Februar und die aus St. Fidelis am 20. Februar zur Wieberfasnet ein, bei der nur Frauen Einlass in den Saal bekommen. Schon jetzt darf man sich auf ein humorvolles Programm freuen.

Tradition hat auch der gemeinsame Weltgebetstag der Frauen in der österlichen Bußzeit. In diesem Jahr wird er am 3. März unter dem Thema "Was ist denn fair?" in der Benediktinerkirche gefeiert. Am 13. März steht zudem noch ein Vortrag "Wie umarme ich einen Kaktus?" im Münsterzentrum an, bei dem Frohmut Jacob über den Umgang von Eltern mit pubertierenden Kindern referieren wird. Schließlich ist ein Mitbring-Frühstück am 31. März im Gemeindestützpunkt Arche vorgesehen. Am 3. April steht ein "Abend mit Überraschungen" im Münsterzen­trum auf dem Programm und im Gemeindesaal in der Bruder Klaus-Gemeinde am 26. April ein "Abend mit bewegten Bildern". Am 9. Mai findet im Rahmen der diözesanen Themenwoche eine gemeinsame Aktion der Altenwerke und Frauengemeinschaften statt, die den Titel trägt "Graue Haare – Buntes Leben". Das Halbjahresprogramm endet mit einem Quellenabend mit Evi Fuchs und Carmen Kühner am 30. Juni.

Im zweiten Halbjahr stehen insbesonders das 100-jährige Bestehen des Diözesan­verbands in Rastatt und der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Frauengemeinschaft St. Bruder Klaus auf dem Programm.