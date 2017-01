Villingen-Schwenningen Frauen beten zusammen für den Frieden

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewx). Rund um die Welt beten Frauen am ersten Freitag im März für den Frieden und beschäftigen sich mit der Situation insbesondere von Frauen und Familien in einem jeweils anderen Land. In diesem Jahr sind das die Philippinen. Vorbereitet werden Gottesdienste und die anschließenden Begegnungsabende in den Pfarr- und Kirchengemeinden. Für die Region Schwarzwald-Baar wird zu dieser Werkstatt am Samstag, 28. Januar, von 14 bis 18.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus in Bad Dürrheim eingeladen. Geboten werden Anregungen. Dazu kommen landestypische Kostproben, die sich dann auch für den Begegnungsabend im Anschluss an den Gottesdienst zubereiten lassen. Inhaltlich geht es um die Frage, vor welchen Herausforderungen die philippinischen Frauen stehen und was "fair" ist vor dem Hintergrund der Wirklichkeit in dem südostasiatischen Inselstaat. Dazu werden Informationen geboten. Weitere Infos gibt es bei Ingrid Aust unter Telefon 07726/6461 und Evelyn Fuchs, Telefon 07721/54940.