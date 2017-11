Am kommenden Sonntag, 26. November, lädt die Frauengemeinschaft Obereschach, die im vergangenen Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feierte, zu ihrem beliebten Adventsbasar in die Festhalle Obereschach ein. Ab 14 Uhr bieten sie neben vielen schönen, selbst gebastelten Advents- und Türkränzen, selbst gemachte Liköre, Marmeladen, Weihnachtsgebäck auch weitere Weihnachtsartikel und Geschenke an, während der Kaffee und der Kuchen genossen werden kann. Außerdem werden sich der Kindergarten, der Eine-Welt-Laden Karibu aus Bad Dürrheim, eine Grundschulklasse und das Seniorenzentrum im Welvert mit eigenen Ständen beteiligen. Der Reingewinn des Basars wird wie jedes Jahr an karitative Einrichtungen gehen. Im Übrigen haben sich die Mitglieder der Frauengemeinschaft intensiv vorbereitet. Sie haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Advents- und Weihnachtsartikel hergestellt. Foto: Weiß