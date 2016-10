Zum Herbstspaziergang trafen sich kürzlich die Damen der Walking- und Nordic-Walking-Frauen des TV Villingen. Mit dem Ringzug ging es nach Donaueschingen. Auf dem Programm standen ein Spaziergang vorbei an der Stadtkirche St. Johann (Foto) zur Donauquelle und eine Führung durch das Museum Art.Plus durch die Ausstellung between, bei der die Damen in eine ganz andere Welt entführt wurden. Bevor der Nachmittag genussvoll in der Gerbe beendet wurde, wurde noch ein Marsch zum Zusammenfluss von Brigach und Breg unternommen. Foto: TVV