Villingen-Schwenningen Frau verletzt und geflüchtet

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann, von der B 33 kommend, ungebremst auf die Wieselsbergstraße und prallte dort in die linke Fahrzeugseite eines auf der Linksabbiegespur wartenden Nissan. Hierbei wurde eine Fahrzeuginsassin im Nissan leicht verletzt. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall und die verletzte Person zu kümmern, gab der Mann im Daewoo Gas, schrammte hierbei noch an dem bereits beschädigten Nissan entlang und flüchtete mit seinem ebenfalls stark beschädigten Auto auf der Wieselsbergstraße in Richtung Nordring.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen des Daewoos und teilte dies zusammen mit einer Beschreibung des flüchtigen Fahrers den am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten mit. Durch das so bekannte Kennzeichen und mit der angegebenen Beschreibung konnte der Unfallverursacher von den Beamten kurze Zeit nach dem Unfall an der Wohnanschrift angetroffen und überprüft werden. Dieser wies eindeutige Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung auf. Als Ausrede gab der Mann an, kurz vor dem Eintreffen der Beamten ein starkes Schlafmittel genommen zu haben. Nach richterlicher Anordnung wurden bei dem 40-jährigen zwei Blutproben entnommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben. Nun wird sich der Mann in einem Strafverfahren für den versursachten Verkehrsunfall, für die daraufhin begangene Unfallflucht sowie für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten müssen.

Das beschädigte Auto des 40-jährigen, das von diesem unmittelbar nach dem Unfall versteckt in Mönchweiler abgestellt wurde, konnten die Beamten ausfindig machen. Der Wagen wurde vorläufig sichergestellt und durch einen Abschleppdienst zum Polizeirevier Villingen gebracht.