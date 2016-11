Villingen-Schwenningen Frau mit falschen Kennzeichen beim Einkaufen

Villingen-Schwenningen. Gegen 11.45 Uhr fiel der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet Neuer Markt abgestellte Ford einer Polizeistreife auf, da laut Stempel des hinteren Kennzeichens an dem Wagen der TÜV abgelaufen war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten noch fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für einen Ford Fiesta, sondern für einen VW Golf ausgegeben waren. Noch während der Kontrolle des Wagens kam die 50-jährige Fahrerin mit ihren Einkäufen zum abgestellten Ford zurück. Spontan gab sie an, dass es sich um ihr Auto handeln würde und sie "es wisse". Nun muss sich die 50-Jährige in einem Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen dem Benutzen des Fahrzeugs ohne notwendige Zulassung und ohne erforderliche Versicherung verantworten.