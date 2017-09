Villingen-Schwenningen Franziskusheim öffnet die Türen

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Vortrag zum Thema "Herzgesund essen und genießen" mit der Ökotrophologin Diana Motzkus. Sie gibt wertvolle Tipps, wie die richtige Ernährung dazu beitragen kann, das Herz gesund zu erhalten, um somit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Um 14 Uhr laden Schwester Ute Trompisch und Einrichtungsleiter Lothar Schropp zu einem Impuls "Auf den Spuren des Franz von Assisi" in die Hauskapelle ein. Dessen Berufungsweg vom reichen Kaufmannssohn zum leidenschaftlichen und besitzlosen Wanderprediger gründete in der Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben. Wie seelisches Wohlbefinden im Alter gelingen kann, soll an drei Wegstationen von Franziskus veranschaulicht werden. Um 14.45 Uhr bietet Silvia Kern, Gerontologin, ein Mitmachangebot für Senioren an. Mit Koordinations- und Bewegungsübungen sowie Denkaufgaben werden Körper und Geist in Schwung gebracht.

Der Tag bietet außerdem Gelegenheit, die Seniorentagespflege und die Wohngruppen des Altenzentrums kennenzulernen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Ab 12 Uhr werden in der Cafeteria Mittagessen und anschließend Kaffee und Kuchen angeboten. Ein Fahrdienst steht zur Verfügung. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich bis Donnerstag, 5. Oktober, unter der Telefonnummer 07720/6 92 90, zu melden.