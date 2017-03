VS-Villingen. Anita Beha, Gründungsmitglied und Vorstand der Villinger Guggenmusik Hätta Lila, hat nach nahezu 30 Jahren großem Einsatz, Engagement und Leidenschaft die Guggen-Fäden aus der Hand gegeben. Kürzlich fanden in der Mitgliederversammlung die Neuwahlen für das Amt statt, teilt der Verein mit. Frank Schnee, der Hättä Lila schon seit vielen Jahren an der Posaune bereichert, wird in ihre Fußstapfen treten. Anita Beha bleibt der Villinger Guggenmusik, ebenfalls an der Posaune, erhalten. Die musikalische Leitung liegt weiterhin bei Andreas Duffner.