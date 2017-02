Der zwölfjährige Frank Jesse strahlt. Gestern durfte er ein Fahrrad, das aus recycelten Aluminium-Getränkedosen hergestellt wurde, in Empfang nehmen. Das Rad entstand mit 760 weiteren, die der dm-Drogerie-Markt und Unilever nach einer Abgabeaktion leerer Alu-Dosen in Auftrag gaben. Derzeit werden die handgefertigten Räder bundesweit 200 sozialen Vereinen und Institutionen gespendet, so wie dem Kinder- und Familienzentrum VS der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Christine Balle (links), dm-Filialleiterin am Riettor in Villingen, überreichte noch drei weitere Fahrräder an den Bereichsleiter für Wohngruppen, Martin Bantle und Bezugserzieherin Britta Schanz. Frank wird das Fahrrad für seine Wege zur Schule und zum Fußballtraining nutzen. Foto: Heinig