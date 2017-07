VS-Villingen. Die Gesprächsreihe "Zaungäste unter den Drei Tannen" des SOS-Sommercamps in der Erstaufnahmestelle Villingen wird am Donnerstag, 13. Juli, fortgesetzt. Gast ist Stadtrat Frank Banse von der SPD. Das Treffen findet ab 17 Uhr an der Ecke Fördererstraße und Kirnacher Straße statt.