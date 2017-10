VS-Villingen. Hoerco feiert in diesem Jahr sein 50. Firmenjubiläum, Villingen, Schwenningen und Tannheim seine 1200 Jahre urkundliche Ersterwähnung. Dies ist für Hoerco Anlass, einen besonderen Fotowettbewerb auszuloben. Unter dem Motto "Sehnsucht VS" werden die schönsten, originellsten Aufnahmen aus dem Jubiläumsjahr gesucht – natürlich mit dem Bezug auf Region und Stadt. Insgesamt werden zwölf Bilder und ein weiteres für den Titel des Kalenders "Sehnsucht VS 2018" gesucht. Dieser kann dann für sechs Euro bei Hoerco erworben werden. Es werden insgesamt nur 1200 Stück gedruckt. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders kommen voll und ganz sozialen Projekten in VS zu Gute. Einsendeschluss ist der 1. November.